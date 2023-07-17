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Dışişleri Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul Tahıl Anlaşması hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması'na ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel

Birleşmiş Milletler Hakan Fidan İstanbul Güncel Haberler

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