Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan...
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Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz"
Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz"
Kaynak: AA / Güncel