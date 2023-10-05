Haberler

Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz"

Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

title