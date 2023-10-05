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Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan...

Dışişleri: "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz"