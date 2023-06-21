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Dışişleri: '(Astana'da) Taraflar, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların...

Dışişleri: "(Astana'da) Taraflar, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların...

Güncel Haberler

Dışişleri: "(Astana'da) Taraflar, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliğini kaydetti"

Dışişleri: "(Astana'da) Taraflar, Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının gerekliliğini kaydetti"

Kaynak: AA / Güncel

Suriye Güncel Haberler

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