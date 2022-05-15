Son dakika haberleri | Türkiye, Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına ait okulun yetkilisine yönelik saldırıyı kınadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Türkiye, Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına ait okulun yetkilisine yönelik saldırıyı kınadı

AA - Fuat Kabakcı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Türkiye, Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfına ait okulun yetkilisine yönelik saldırıyı kınadı

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Türkiye Maarif Vakfına ait Aino Mena İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcısına düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Türkiye Maarif Vakfına ait Aino Mena İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcısına düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kandahar'da Türkiye Maarif Vakfına ait Aino Mena İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcısının dün bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Afganistan'da eğitime önemli katkıları bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulunun yetkilisine yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce belirlenerek adaletin önüne çıkarılmasını umuyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, merhum okul müdür yardımcısına Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı dilendi.

AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Kandahar, Türkiye, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title