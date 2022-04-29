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DİSİDER'den dernek üyelerine iftar

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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DİSİDER'den dernek üyelerine iftar

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) tarafından dernek üyelerine yönelik iftar verildi.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) tarafından dernek üyelerine yönelik iftar verildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, dernek olarak üyeler ve iş dünyası ile sürekli istişare yaptıklarını söyledi.

Genel kurullarının ardından oluşturdukları yönetim kuruluyla birlikte çeşitli komisyon kurduklarını belirten Akbaş, şöyle dedi:

"Bu komisyonlara tüm üyelerimizi dahil ederek, hep birlikte bu kentte gece gündüz çalışarak gerek üretim, gerekse istihdamın artırılması için emek ve zaman harcamaktan asla kaçınmayacağız. Kentimizdeki genç girişimcilere de rol model olmak istiyoruz. Birbirimizi ötekileştirmeden geçmişi geride bırakarak önümüze bakmamız gerektiğinin farkındayız."

Diyarbakır'ın siyasi gündemlerle değil, ekonomi ve istihdamın yanı sıra avantajlarının da var olunduğunun farkında olunmasını isteyen Akbaş, bu konuyla ilgili öncülük edip sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kentte yaşayan yoksulundan, yetimine, iş bulamayan gençlere kadar kentin ekonomi ve refah seviyesini yükseltmek adına çalışacaklarını ifade eden Akbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada yaşayan yoksulundan, yetimine ve iş bulamayan geçlerimize kadar kentimizin ekonomi ve refah seviyesini yükseltmekten de sorumlu olduğumuz ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir yaratmak ta en önemli görevimizdir. Ayrıca, DİSİDER olarak kamuoyuna açıkladığımız 'iş fikri sizden yatırım bizden' çağırımızın da karşılık gördüğünü, olgunlaşan fikirleri yakın zamanda sizler ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sürekli projeler üzerinde çalıştığımızı ve bu projelerimizin arasında yer alan melek yatırımcı ağını oluşturup en kısa zamanda DİSİDER Anonim Şirketimizi kurmayı hedefliyoruz."

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Diyarbakır, İş Dünyası, Yenişehir, Ekonomi, Güncel, Haberler

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