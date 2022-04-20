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DİSİDER'den AA'ya ziyaret

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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DİSİDER'den AA'ya ziyaret

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ile yönetim kurul üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ile yönetim kurul üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Başkan Akbaş, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Biroğlu, Mesut Altın ve Haluk Cengiz, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i makamında ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin de AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Erdem Gültekin, Anadolu Ajansı, İş Dünyası, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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