Dişi Dağ Gorillerinin Sosyal Davranışları Üzerine Yeni Araştırma

Ruanda'da yapılan araştırmada, dişi dağ gorillerinin yeni bir gruba katılırken öncelikle geçmişten tanıdıkları diğer dişilerin yanına gitmeyi tercih ettikleri belirlendi.

Araştırma, Dian Fossey Gorilla Fund işbirliğiyle 20 yılı aşkın süredir takip edilen, Ruanda'daki dağ gorilleri üzerinde yürütüldü.

Dağ gorillerinde hem dişiler hem de erkekler hayatlarının belirli dönemlerinde doğdukları grubu terk edip başka gruplara katılıyor. Ancak dişiler, hayatları boyunca birden fazla kez grup değiştirebiliyor.

Araştırmacılar, bu kapsamda takip ettikleri 56 dişi gorilin farklı sosyal gruplara geçiş süreçlerini detaylı şekilde inceledi.

Buna göre dişilerin, uzun yıllar boyunca ayrı kalmış olsalar da yeniden karşılaştıklarında birbirlerini tercih ederek aynı gruba katılma eğilimi gösterdiği tespit edildi.

Ayrıca, daha önce birlikte büyüdükleri veya son yıllarda sosyal etkileşimde bulundukları dişilerle aynı grubu paylaşma isteğinin de güçlü olduğu saptandı.

Araştırmanın baş yazarı Victoire Martignac, "Dişi dağ gorilleri, babalarının kim olduğunu kesin olarak bilmedikleri için, büyüdükleri gruptaki erkeklerden uzak durma kuralını benimsemiş olabilirler." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Robin Morrison da gruba yeni katılanların sosyal hiyerarşinin en altından başladığını belirterek mevcut dişilerin yeni gelene karşı agresif olabileceğini ancak geçmişten tanıdıkları bir dişinin, bu zorlu süreci daha kolay atlatmalarını sağlayabildiğini vurguladı.

Araştırmanın sonucu "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayımlandı.