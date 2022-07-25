Dış ticaretin blockchain ile yürütülmesi çalışmasında ilk faz tamamlandı

TİCARET Bakanlığı, ihracatın dijitalleşmesi ve blockchain alt yapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan proje kapsamında birinci faz çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ihracat sürecindeki iş ve işlemlerin kripto para blockchain ağı üzerinden yürütülmesi, yönetilmesi ve takip edilmesi çalışmalarına ilişkin, "İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (ülke içinde) Uçtan Uca Tasarımı Teknik İşbirliği Projesi'nde ilk faz çalışmaları sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen projenin birinci faz kapanış toplantısı 28 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi.

Projenin ikinci fazında ise Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ihracat sürecinin analiz edileceği 2022 sonu itibariyle de projenin tamamlanacağı aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel