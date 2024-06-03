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Dış Ticaret Dengesi Mayısta İyileşti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta dış ticaret dengesinin yıllık 6 milyar dolar iyileştiğini belirtti. İhracatın artması ve ithalatın daralmasıyla dış ticaret dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini söyleyen Şimşek, cari açığın yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta dış ticaret dengesinin yıllık 6 milyar dolar iyileştiğini belirterek, "Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dış dengedeki iyileşmenin devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, ihracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesinin yıllık 6 milyar dolar iyileştiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti. Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır. Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

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