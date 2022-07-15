Brüksel'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle anma programı düzenlendi.

Brüksel'deki TOBB binasında düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, diplomatik ve askeri erkan, KKTC, Azerbaycan gibi dost ülke büyükelçilikleriyle, Türk sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende yaptığı konuşmada, FETÖ ile yurt dışında bir mücadele sürecinin başlamış durumda olduğuna dikkati çekerek, kendisinin de Belçika makamlarıyla temaslarında konuyu gündemde tuttuğunu belirtti.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya değinen Ulusoy, FETÖ'yle mücadelenin bu belge vasıtasıyla NATO kayıtlarına girmesinin önemine vurgu yaptı, bu bağlamda, artık müttefiklerin de benzer iş birliğini göstermesinin önem taşıyacağının altını çizdi.

Ulusoy, Türkiye'nin FETÖ ile diğer terör örgütleriyle olduğu gibi, demokratik meşruiyet temelinde mücadele ettiğini ve bu mücadelenin süreceğini vurgulayarak, FETÖ'nün sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit arz ettiğini vurguladı.

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua edilen ve helva dağıtılan törende ayrıca, Büyükelçiliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren resimlerden ve Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz temalı fotoğraflarından oluşan sergi gezildi.