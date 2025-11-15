Haberler

Diş Hekimliği ve Yan Dal Sınavları Yılda Bir Kez Yapılacak

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) yılda bir kez yapılacağını duyurdu. Sınav kontenjanlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) yılda bir defa yapılacak olması nedeniyle sınavlarda açılacak yıllık toplam kontenjanlarda bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DUS ve YDUS 2023 yılından itibaren yılda ikişer kez gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup bu durum sınav takvimlerinde de ilan edilmekteydi. ÖSYM tarafından TUS, YDUS, DUS ve EUS olmak üzere sınavlar yılda 7 adet yapılmakla birlikte, bu sınavların sonuçlarıyla 20 yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Adayların yerleştirilmesi döneminin diğer sınav tarihinin uygulandığı anlara denk gelmesi önemli sorunlara sebep olmaktadır. 24 Eylül tarihli Tıpta Uzmanlık Kurulu kararıyla DUS ve YDUS'un yılda bir defa TUS'un ise yine yılda 2 defa yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. DUS ve YDUS sınavlarında eğitime alınacak öğrenci sayılarına ilişkin kontenjanlar Bakanlığımızın sağlık insan gücü planlama çalışmaları kapsamında farklı birimlerimizin ve dış paydaşlarımızın da katılımıyla koordineli olarak ve bilimsel temeller ışığında yürütülmektedir. Bu sebeple sınavlarda açılacak yıllık toplam kontenjanlarda sınavların yılda bir defa yapılmasından kaynaklanan bir değişiklik olmayacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
