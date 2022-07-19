Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
 - Güncelleme:

Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yazılım Mühendisliği bölümü okuyan Eylem Yardımcı, hayalindeki diş hekimliği için okulu bırakarak yeniden hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavında 468 ham puan alarak 3...

Diş hekimliği için yazılım mühendisliğini terk eden öğrenci 468 puan aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yazılım Mühendisliği bölümü okuyan Eylem Yardımcı, hayalindeki diş hekimliği için okulu bırakarak yeniden hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavında 468 ham puan alarak 3 bin 578'inci oldu.

Yazılım mühendisliği bölümünü terk ederek Yüksekova'daki bir kursa yakıt yaparak üniversite sınavına hazırlanan Yardımcı, büyük bir başarı göstererek Hakkari il birincisi geldi. Hayalindeki diş hekimliği bölümünü okumak istediğini ifade eden Eylem Yardımcı, başarının planlı çalışmaktan geldiğini söyledi. Yardımcı, "Yazılım mühendisliği bölümünü okuyordum. Ancak hayalimde diş hekimliği vardı. En sonunda üniversiteyi bırakıp tekrardan halimdeki bölüm için çalışmaya başladım. 'Yapamazsın' dediler ama ben hedefimden vazgeçmedim. Sonunda güzel bir puan alarak birinciliği aldık. Bu başarı tüm öğretmenlerimin sayesinde oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Aileme sonsuz teşekkür ediyorum, onların desteği hiç eksik olmadı. Şu an diş hekimliğine rahatlıkla gidebilirim. Bu başarı tek benim başarım değil tüm Yüksekova'nın başarısı. Bundan sonra sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere mesajım, çalışmakla her bölüme gidebilirsiniz, yeter ki hedefinizden vazgeçmeyin" dedi.

Kurs yetkilileri ise Eylem Yardımcı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

Hamster Coin Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title