Diş Hekimleri için Kamu İstihdamı ve DUS Sınavı Talepleri

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), diş hekimlerinin kamuda istihdamının artırılması ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS) yeniden yılda iki kez yapılması talebinde bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl binlerce gencin diş hekimliği fakültelerinden mezun olduğu ancak kamuda istihdam yetersizliği nedeniyle çok sayıda diş hekiminin iş bulmakta zorlandığı ifade edildi.

Açıklamada, DUS sınavının iki kez uygulanırken tek seferle sınırlandırılmasının genç hekimlerin gelecek planlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Türkiye'de yaklaşık 50 bin diş hekiminin görev yaptığı, gelecek 5 yıl içinde aynı sayıda yeni mezun verileceği ve istihdam sorunlarının büyüyeceği değerlendirilen açıklamada, mevcut diş hekimlerinin yalnızca 21 bininin kamu kurumlarında görev yaptığı, 29 bininin ise özel sektörde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, TÜİK ve OECD verilerine göre hane halkı sağlık harcamalarının önemli bir bölümünün diş sağlığı hizmetlerinden kaynaklandığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarının yaygınlaşması halinde bu ekonomik yükün büyük ölçüde azalabileceği belirtildi.

Koruyucu hizmetlerin maliyet etkinliğine ve uzman diş hekimi istihdamının tedavi başarısını artırarak uzun vadeli sağlık maliyetlerini düşürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar talep edildi:

"Diş hekimleri kamuda ivedilikle istihdam edilmelidir. Koruyucu ağız ve diş sağlığı politikaları güçlendirilmelidir. Eğitimli genç hekimlerimizin emeği heba edilmemeli, ülkemizin bilimsel birikimi korunmalıdır. OECD ülkelerinin gerisinde kalan Uzman Diş Hekimi oranı artırılmalıdır."