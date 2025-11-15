Haberler

Diş Hekimleri için Kamu İstihdamı ve DUS Sınavı Talepleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık-Sen, diş hekimlerinin kamuda istihdamının artırılması ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yeniden yılda iki kez yapılmasını talep etti. Açıklamada, mevcut istihdam yetersizliği ve sağlık harcamaları ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), diş hekimlerinin kamuda istihdamının artırılması ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS) yeniden yılda iki kez yapılması talebinde bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl binlerce gencin diş hekimliği fakültelerinden mezun olduğu ancak kamuda istihdam yetersizliği nedeniyle çok sayıda diş hekiminin iş bulmakta zorlandığı ifade edildi.

Açıklamada, DUS sınavının iki kez uygulanırken tek seferle sınırlandırılmasının genç hekimlerin gelecek planlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Türkiye'de yaklaşık 50 bin diş hekiminin görev yaptığı, gelecek 5 yıl içinde aynı sayıda yeni mezun verileceği ve istihdam sorunlarının büyüyeceği değerlendirilen açıklamada, mevcut diş hekimlerinin yalnızca 21 bininin kamu kurumlarında görev yaptığı, 29 bininin ise özel sektörde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, TÜİK ve OECD verilerine göre hane halkı sağlık harcamalarının önemli bir bölümünün diş sağlığı hizmetlerinden kaynaklandığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarının yaygınlaşması halinde bu ekonomik yükün büyük ölçüde azalabileceği belirtildi.

Koruyucu hizmetlerin maliyet etkinliğine ve uzman diş hekimi istihdamının tedavi başarısını artırarak uzun vadeli sağlık maliyetlerini düşürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar talep edildi:

"Diş hekimleri kamuda ivedilikle istihdam edilmelidir. Koruyucu ağız ve diş sağlığı politikaları güçlendirilmelidir. Eğitimli genç hekimlerimizin emeği heba edilmemeli, ülkemizin bilimsel birikimi korunmalıdır. OECD ülkelerinin gerisinde kalan Uzman Diş Hekimi oranı artırılmalıdır."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.