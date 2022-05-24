DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler

DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA) - KADIKÖY'de diş hekimi kadını muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA) - KADIKÖY'de diş hekimi kadını muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Şüpheli asayiş bürodaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi
Diş hekimi Şeyma Biran (64), 3 gün önce Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Z.E., Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Kadıköy Asayiş Büro'daki işlemleri tamamlanan şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.