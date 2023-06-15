Diş hekimini 21 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında

İlk kez muayenehanesine gittiği diş hekimi 64 yaşındaki Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık ifadesinde, "Çakralarımın kapalı olduğunu ve çakralarımı açacağını söyledi. Kendimden geçtim" dedi.

Kadıköy'de 22 Mayıs 2022 tarihinde ilk kez muayenehanesine gittiği diş hekimi 64 yaşındaki Şeyma Biran'ı 21 bıçak darbesiyle öldürmekten tutuklanan Ziya E. hakim karşısına çıktı. Hakkında 'bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis talep edilen Ziya E., Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Abdullah A., müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"Çakralarımın kapalı olduğunu ve çakralarımı açacağını söyledi"

Duruşmada söz verilen Ziya E., "Yürüyüş yaparken diş hekimi tabelası gördüm. Oraya protez yapmak için fiyat araştırması yapmak için girdim. Kendisi bana genel işlemler için bir fiyat verdi. Saat 16.00'dan sonra ortağının geleceğini söyledi. Muayenehaneden çıktım. Yürüyüş yolunda av malzemeleri satan bir yere girdim. Çınarcık'a kamp yapmaya gidecektim. Av dükkanında yaklaşık 15 dakika kaldım ve sadece bıçak aldım. Bıçağı kampta lazım olacağı düşüncesiyle satın aldım. Daha sonra Moda'ya doğru yürüdüm. Oraya kadar gitmişken de muayenehaneye uğrayayım dedim. Şeyma'nın ayağı bankoya takıldı, düşecek gibi oldu. Düşmesin diye de benim elimi tuttu. Elim kanadı. Sonrasında eline kağıt havlu aldı. Elimi silerken elimi tuttu. Bastırdı ve 'Senin çok güçlü bir ruhun var, çakraların kapalı, çakralarını açacağım. Sana ücretsiz seans yapacağım' dedi. Yan odada taşlarının olduğunu, oradan güç alıp geleceğini söyledi. Sonrasında ben muayene koltuğunda oturur pozisyondayken beni yatay pozisyona aldı. Ben de kendisine bu esnada bu şeylere inanmadığımı söyledim. O da bana inanacağımı söyledi" dedi.

"İlk defa bir ceset gördüğüm için orada fenalaştım"

Savunmasına devam eden Ziya E., "Çakralarımı açmak için vücudumun çeşitli yerlerine dokundu. Ben de çok rahatsız oldum. Benim vücuduma dokunmaya devam etti. Terlemeye başladım. Çantamda havlu vardı. Çantamı açıp havluyu aldım. O sırada birden kendimden geçtim. Kendime geldiğimde Şeyma Biran'ın ayak ucunda esas duruşta bekliyordum. Şeyma'nın sol tarafı olduğu gibi kandı. Nefes almıyordu. Bende herhangi bir yaralanma yoktu. Hayatımda ilk defa bir ceset gördüğüm için orada fenalaştım. Olay yerinde bulunan havlu, bıçak ve benim parmak izimin bulunacağı diğer materyalleri, kağıt havlu, ıslak mendil gibi materyalleri koymak için bir çanta aradım. Gözüme Şeyma Biran'ın kapıda asılı çantası ilişti. Çantanın içindekileri boşalttım. Çantanın içindekileri muayenehanede bırakarak kağıt havlu, bıçak gibi materyalleri çantamın içine koydum. Ancak öncesinde bıçağı kağıt havluyla sildim. Tüm bu eşyaları Şeyma'nın çantasına doldurarak dışarı çıktım. Bir arkadaşımı aradım. Caddebostan sahilde olduğunu söyledi. Ben de Caddebostan sahile gittim. Arkadaşım ve arkadaşlarıyla biraz vakit geçirdim. Yanımda getirdiğim havlu, kağıt havlu, peçeteler, tişörtüm bunların hepsini Caddebostan sahilde çöpe attım. Şeyma'nın çantasını da çöpe attım. Sahilde vakit geçirdikten sonra arabayla Abdullah'ın dükkanına gittik. Orada biraz vakit geçirdik. Abdullah'ın iş yerinden çıkarken kendi sırt çantamı da o civarda çöpe attım. Çanta zaten eski bir çantaydı, bu nedenle çöpe attım. Olay nedeniyle çok pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ziya E.'nin cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianamede, şüpheli Ziya E. hakkında 'bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Abdullah A. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis talep edildi. - İSTANBUL