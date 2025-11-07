Haberler

Diş Hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in Katilinin Yargılanmasına Devam Edildi

Güncelleme:
İzmir'de diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i silahla öldüren sanığın yargı süreci sürüyor. Duruşmada tanık ifadeleri alındı ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'i silahla öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.E. ile taraf avukatları, maktulün annesi Aysel Düşmez ve sanık yakınları katıldı.

Tanık olarak ifade veren Mustafa Emrah Düşmez'in arkadaşı S.G, ortaklık bozulduktan sonra Düşmez'in M.E. hakkında "Onu vuracağım, öldüreceğim." şeklinde tehditlerde bulunduğunu ve Düşmez'in evinde birçok olaya tanık olduğunu söyledi.

Düşmez'in annesi Aysel Düşmez de "Oğlumu geri istiyorum. Yalan savunmalar yapıyor. Emrah'a bir şeyler içirmeden onu öldüremezdi. Vicdansız, gözünü kan bürümüş." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, M.E'nin tutukluluğunun devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı 26 Ocak 2026'ya erteledi.

Olay

Diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, 21 Şubat'ta alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı iş ortağı M.E. tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.E. tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık M.E. hakkında hazırlanan iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmişti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
