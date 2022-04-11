DİŞ HEKİMİ İLE HASTAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLANDI - Haberler

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DİŞ HEKİMİ İLE HASTAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da, diş hekimi Sibel Ö. ile hasta Ali B. arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Bağcı, bıçaklanarak yaralandı.

KONYA (DHA) - KONYA'da, diş hekimi Sibel Ö. ile hasta Ali B. arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Bağcı, bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki diş kliniğinde meydana geldi. Diş hekimi Sibel Ö. ile hastası Ali B. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Klinikteki sesleri duyarak içeri giren Mustafa Bağcı ise ayırmak istedi. Bu sırada Ali B., elindeki bıçakla Bağcı'yı göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan Bağcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİŞ HEKİMİ İLE HASTAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLANDI

DİŞ HEKİMİ İLE HASTAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLANDI

DİŞ HEKİMİ İLE HASTAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BIÇAKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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