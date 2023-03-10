Direktörler Enstitüsü: İngiliz-Çin Finansal İşbirliği Karşılıklı Yarar Sağlıyor

LONDRA, 10 Mart (Xinhua) -- Direktörler Enstitüsü Londra Şubesi Başkanı John McLean, Çin pazarı talebi ve İngiltere finans endüstrisinin uzmanlığının, iki ülke arasındaki finansal işbirliğinin devamını sağladığını ve her ikisi için de kazan-kazan anlayışına dayalı bir senaryo haline...

LONDRA, 10 Mart (Xinhua) -- Direktörler Enstitüsü Londra Şubesi Başkanı John McLean, Çin pazarı talebi ve İngiltere finans endüstrisinin uzmanlığının, iki ülke arasındaki finansal işbirliğinin devamını sağladığını ve her ikisi için de kazan-kazan anlayışına dayalı bir senaryo haline getirdiğini belirtti.

McLean, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı bir söyleşide "Çin'in fırsatlar sunan, hızla daha zengin ve finansal açıdan daha sofistike hale gelen bir nüfusu var" diyerek, Çin ekonomisinin ülkenin büyük iç pazarı, son derece başarılı küresel şirketleri, ayrıca bazı kilit ve gelişmekte olan teknolojilerde oynadığı lider rolü nedeniyle sürekli olarak büyüdüğünü kaydetti.

McLean, başta küresel finans örgütleri ve uzmanlarından oluşan bir gruba ve finans hizmetleri sağlamada uzun bir geçmişe sahip olan Londra olmak üzere İngiltere'nin, bu büyümeyi gerçekten desteklemek adına küresel sermayeye ve yatırımcılara erişim sağladığını ifade etti.

McLean, Shanghai-Londra Menkul Kıymetler Borsası Bağlantısı ve kısa süre önce duyurulan Shenzhen-Londra Menkul Kıymetler Borsası Bağlantısı da dahil olmak üzere İngiltere ile Çin'in sermaye piyasaları arasındaki mevcut derin ilişkilerden övgüyle bahsetti.

Yeşil kalkınmanın önemini vurgulayan McLean, "Yeşil kalkınma İngiltere-Çin finansal işbirliğinin yeni lokomotifi" dedi. McLean, her iki ülkenin de yeşil tahvil ihracı gibi yeşil finans konusunda hevesli oyuncular olduğunu söyledi.

Aynı zamanda İngiltere-Çin İş Geliştirme Merkezi Başkanı ve İngiltere'deki Çin Ticaret Odası üst düzey danışmanlarından olan McLean, İngiltere ve Çin'deki işletmelerin daha fazla işbirliği yapabilecekleri çok sayıda alanı sıraladı. Bunlar arasında eğitim, eczacılık, sanat, yeşil enerji ve elektrikli araçlar yer alıyor.

McLean, İngiltere ve Çin arasındaki halklar ve hükümetler arası etkileşim Kovid-19 pandemisi sırasında belirgin seviyede azalsa da, iş çevreleri arasındaki ilişkinin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, İngiltere ile Çin arasındaki mal ticareti 2022 yılında arttı. Çin, İngiltere'nin mal ithalatında ikinci, mal ihracatında ise beşinci en büyük ticari ortağı.

Çin'in yakın gelecekteki ekonomik performansına ilişkin beklentileriyle ilgili soru üzerine McLean, bu konuda iyimser olduğunu söyledi. McLean, yılın ilk iki ayına ait ilk verilere dayanarak, 2023 yılında yüzde 5 ekonomik büyümenin, tahminden ziyade gerçek olabileceğini belirtti.

McLean, "Yapmamız gereken, Çinli işletmelere kendilerini İngiltere'de, İngiliz şirketlere de kendilerini Çin'de istendiklerini hissettirmek" dedi.

1903 yılında kurulan Direktörler Enstitüsü, İngiltere'nin finans, emlak, eğitim ve uluslararası ticaret de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki şirket yöneticileri, üst düzey iş liderleri ve girişimciler için en uzun süredir hizmet veren kuruluşlarından biri.