DİREKSİYONDA RAHATSIZLANDI, EVİN BAHÇESİNE DALDI - Haberler

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DİREKSİYONDA RAHATSIZLANDI, EVİN BAHÇESİNE DALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'un Osmancık ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanınca kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarpan otomobildeki sürücü Dursun Tatar (82), hafif yaralandı.

OSMANCIK, ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanınca kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarpan otomobildeki sürücü Dursun Tatar (82), hafif yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde yaşandı. Dursun Tatar, 19 HS 139 plakalı otomobili kullanırken direksiyon başında aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil, önce bahçe duvarına ardından ise evin duvarına çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Tatar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİREKSİYONDA RAHATSIZLANDI, EVİN BAHÇESİNE DALDI

DİREKSİYONDA RAHATSIZLANDI, EVİN BAHÇESİNE DALDI

DİREKSİYONDA RAHATSIZLANDI, EVİN BAHÇESİNE DALDI

DİREKSİYONDA RAHATSIZLANDI, EVİN BAHÇESİNE DALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Osmancık, Tatar, Kaza, Güncel, Haberler

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