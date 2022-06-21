Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye sağlık çalışanı kalp masajı yaptı - Haberler

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Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye sağlık çalışanı kalp masajı yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüye, o sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yaptı.

MALTEPE'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüye, o sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi.

Maltepe D-100 Karayolu İdealtepe Köprüsü'nde dün 18.00 sıralarında, 34 DKG 841 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Çalcı (54), aniden rahatsızlanınca aracını durdurdu. Yoldan geçen sürücülerden yardım isteyen Çalcı'ya sağlık çalışını olduğunu söyleyen bir kadın ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çalcı'ya uzun bir süre kalp mesajı yapan sağlık çalışanı, ambulans gelinceye kadar hayatta kalmasını sağladı. Kadının, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına tepki göstermesi ise dikkat çekti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Çalcı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çalcı'nın özel bir hastanede şoförlük yaptığı öğrenildi.

Olayı gören Mikail Danış, "Sürücü kalp krizi geçirdi, yoldan geçen bir kadın sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale eden kadın sağlık çalışanıydı sanırım. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca müdahale de bulundu. Sürücünün bilinci gelip gidiyordu" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Kalp Krizi Maltepe Güncel Haberler

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