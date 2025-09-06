Haberler

Direksiyon Sınavını Kazanan Aykut Çalhan, Zurna İle Kutladı

Direksiyon Sınavını Kazanan Aykut Çalhan, Zurna İle Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da direksiyon sınavını başarıyla geçen Aykut Çalhan, sevincini davul ve zurna ile kutladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

ADANA'da direksiyon sınavını kazanan Aykut Çalhan (37), sevincini davul- zurna çalarak kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünlerde zurna çalarak geçimini sağlayan Çalhan, üçüncü kez girdiği direksiyon sınavında parkuru başarıyla tamamladı. Sınavı kazanmasının ardından eğitmenlerden izin alarak zurna çalan Çalhan'ın arkadaşı da davul çaldı. Çevredeki vatandaşların da kutlamalara eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un seçim için açtırdığı hesabın ismi taraftarları çıldırttı

Seçim için açtırdığı hesabın ismi taraftarları çıldırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.