Direksiyon Sınavını Kazanan Aykut Çalhan, Zurna İle Kutladı

ADANA'da direksiyon sınavını kazanan Aykut Çalhan (37), sevincini davul- zurna çalarak kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünlerde zurna çalarak geçimini sağlayan Çalhan, üçüncü kez girdiği direksiyon sınavında parkuru başarıyla tamamladı. Sınavı kazanmasının ardından eğitmenlerden izin alarak zurna çalan Çalhan'ın arkadaşı da davul çaldı. Çevredeki vatandaşların da kutlamalara eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.