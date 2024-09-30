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Direksiyon Sınavında Kavga: Eşi Başarısız Olunca Öğretmenin Burnunu Kırdı

Direksiyon Sınavında Kavga: Eşi Başarısız Olunca Öğretmenin Burnunu Kırdı
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Adana'da, eşinin 4. direksiyon sınavında başarısız olmasına sinirlenen bir adam, görevli öğretmenin burnunu kırarak tutuklandı.

ADANA'da, eşi Esma V.'nin (39) 4'üncü kez girdiği direksiyon sınavından kalmasından sorumlu tuttuğu görevli öğretmen Baddal A.'nın (49) burnunu kıran Murat V. (41), tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Ev kadını Esma V., 4'üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi. Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.'nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.'ya yumruk attı. Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.'den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat V., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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