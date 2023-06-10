Direksiyon hocası kullandığı motosikletle kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

ESENYURT'ta direksiyon hocası kullandığı motosikletle önce yolun karşı tarafına geçmek isteyen yayaya ardından da kaldırıma çarptı. Kazada direksiyon hocası hayatını kaybederken arkasındaki yolcu ve çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Koza Mahallesi'nde direksiyon parkuru olarak kullanılan Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan direksiyon hocası Sefa S., yolun karşı tarafına geçmek isteyen Erdal Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden direksiyon hocası arkasında oturan Durmuş Ç. ile birlikte kaldırıma çarparak aracından düştü. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa S., olay yerinde hayatını kaybederken, yaya Erdal Ç. ve Durmuş Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Erdal Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayı anlatan Mustafa Garip, "Motokuryeyim, buraya sipariş getirirken gördüm. Burada motor kullanıcısı ve arkasındaki kişi, yolun karşı tarafına geçen bir yayaya çarpmış" dedi.