DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ ÖNCE YAYAYA, SONRA DA KULÜBEYE ÇARPTI

AMASYA'da aracıyla yokuş aşağı geri geri inen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yayaya, daha sonra da hastane otoparkında bulunan kulübeye çarparak durabildi.

AMASYA'da aracıyla yokuş aşağı geri geri inen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yayaya, daha sonra da hastane otoparkında bulunan kulübeye çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bu sabah saatlerinde Çelebi Mehmet Caddesi Ruhi Tingiz Diş Hastanesi karşısında meydana geldi. Hastanede hemşire olduğu belirtilen Nazlı. B., (45) yönetimindeki 60 FC 160 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yokuş aşağı geri geri inerken önce yaya Kadir A.'ya (40) çarptı. Daha sonra da hastane otoparkında bulunan kulübeye çarparak durabildi.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kadir A., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.