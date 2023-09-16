Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düştü: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü motosikletten düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesine bağlı Balçık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir eden sürücü, hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yere savruldu. Sürücünün yaralandığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosikletliyi hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ