Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ortaköy yolu üzerinde 72 AAH 413 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.