Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. İ.Ç. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kontrolünü kaybetti ve şarampole uçtu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak İ.Ç. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç., idaresindeki 03 BU 288 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampolden aşağı düşerek, ters dönerek durdu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü İ.Ç., ile yanında bulunan D.Ç.'yi ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan İ.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.