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Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi, ortalık savaş alanına döndü

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Erzurum'da araç sürücüsünün direksiyon başında epilepsi krizi geçirmesi sonucunda kontrolden çıkan araç, çevredekilere korkulu dolu anlar yaşattı. Olay yerine yakın güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kaza da can kaybı olmaması sevindirdi.

- Direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi, ortalık savaş alanına döndü

ERZURUM - Erzurum'da araç sürücüsünün direksiyon başında epilepsi krizi geçirmesi sonucunda kontrolden çıkan araç, çevredekilere korkulu dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; Yavuz Ç.'nin kullandığı 34 GOM 648 plakalı otomobil hareket halinde iken bir anda kaldırma çıktı ve önce 5 işyerinin camlarını ve vitrini indirdi, park halindeki motosiklete çarptı ve sonra sokak lambalarına çarparak durdu. Sürücünün seyir halinde iken epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi. Olay yerine yakın güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği kaza da can kaybı olmaması sevindirdi. Vatandaşların korkulu gözlerle izlediği otomobilin kaza yaptığı sırada kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Epilepsi Erzurum Tragger Güncel Haberler

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