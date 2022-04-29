Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne para cezası

ANKARA'da, direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı.

ANKARA'da, direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı.

Sincan- Yenikent hattında yolcu taşıyan minibüs sürücüsünün seyir halindeyken, direksiyona yapıştırdığı cep telefonundan dizi izlemesi, yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, tepki topladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, minibüs şoförünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince kısa sürede bulanan ve araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şoföre, idari para cezası uygulandı. Minibüs 1 hafta süreyle belediye otoparkına çekilirken, araç sahibinin de şoförü işten çıkardığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Para Cezası, Yenikent, Minibüs, Sincan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title