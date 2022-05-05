Direklere çarpan kamyonetteki 2 kardeş yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Direklere çarpan kamyonetteki 2 kardeş yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Direklere çarpan kamyonetteki 2 kardeş yaralandı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce tabela direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet önce tabela direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmanbükü Mahallesi girişinde meydana geldi. Turgay İlgiç yönetimindeki 09 UK 016 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce 9 metre yüksekliğindeki Osmanbükü yazılı tabela direğine, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Turgay İlgiç ile kamyonetteki kardeşi Ahmet İlgiç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title