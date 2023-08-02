Direk ile araç arasında kalan vatandaşın bacağı koptu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde araç ile direk arasında kalan vatandaşın bacağı koptu. Olay Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında gerçekleşti. Seyir halindeki otomobilin freni patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yaya olarak yolda bulunan 30 yaşındaki O.Ö. isimli vatandaş araç ile beton direk arasında kaldı. Elektrik direği ve arabanın arasında sıkışan 30 yaşlarındaki O.Ö isimli erkek yayanın ayağı koptu. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.