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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

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BARTIN'da, aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Burhan Ağartan (22) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

BARTIN'da, aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Burhan Ağartan (22) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. Özel idare yönüne giden Burhan Ağartan yönetimindeki 67 AAV 985 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölündü, direk devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ağartan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan İlayda Nur Aytaç (14) ve Tolga Arslan (18) ise ekipler tarafından çıkartılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ağartan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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