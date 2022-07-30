Son dakika haberleri | DİREĞE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖĞRETMEN ÖLDÜ Son dakika haberler... ANTALYA'da kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan fizik öğretmeni ve müzisyen Hakkı Sucugil (36), yaşamını yitirdi. ANTALYA'da kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan fizik öğretmeni ve müzisyen Hakkı Sucugil (36), yaşamını yitirdi. Kaza, sabah erken saatlerde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Fizik öğretmeni ve aynı zamanda müzisyenlik yapan Hakkı Sucugil, kontrolünü kaybettiği 07 ALU 287 plakalı motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı. Sucugil, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Hakkı Sucugil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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