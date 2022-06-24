Diplomasi trafiği hızlı, sonuçlar sınırlı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diplomasi trafiği hızlı, sonuçlar sınırlı

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Diplomasi trafiği hızlı, sonuçlar sınırlı..Suudi prensin ziyaretinden istenen elde edilebildi mi?İsrail Dışişleri Bakanı neden jet hızıyla Türkiye'de.

Diplomasi trafiği hızlı, sonuçlar sınırlı..

Suudi prensin ziyaretinden istenen elde edilebildi mi?

İsrail Dışişleri Bakanı neden jet hızıyla Türkiye'de...

NATO zirvesinde Türkiye'yle ek krizler kapıda...

T24 dış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş dış politikadaki son gelişmeleri yorumladı.

DailyMotion.com / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title