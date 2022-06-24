Diplomasi trafiği hızlı, sonuçlar sınırlı
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Diplomasi trafiği hızlı, sonuçlar sınırlı..Suudi prensin ziyaretinden istenen elde edilebildi mi?İsrail Dışişleri Bakanı neden jet hızıyla Türkiye'de.
Diplomasi trafiği hızlı, sonuçlar sınırlı..
Suudi prensin ziyaretinden istenen elde edilebildi mi?
İsrail Dışişleri Bakanı neden jet hızıyla Türkiye'de...
NATO zirvesinde Türkiye'yle ek krizler kapıda...
T24 dış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş dış politikadaki son gelişmeleri yorumladı.
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