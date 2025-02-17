Dipkarpaz'da Yaban Eşeklerine Yönelik Toplu Saldırı: 14 Eşek Vurularak Öldürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde yaşam süren yaban eşeklerinden 14'nün toplu halde ateşli silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Polis yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Kıbrıs eşeği" olarak bilinen ve Karpaz Yarımadası'nda yabani koşullarda yaşayan eşeklerden 14'nün Dipkarpaz'da Çöplük Bölgesi yakınlarında ateşli silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazılı açıklama yaparak, olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, Karpaz'ın ve ülkenin simgesi haline gelmiş eşeklerden 14'ünün, bilerek ve isteyerek yakından av tüfeği ile vurularak katledildiğini üzülerek öğrendiğini kaydederek, "Bu menfur olay, vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Polisin olayın faillerini yakalayarak adalet karşısına çıkaracağına dair inancının tam olduğunu vurgulayan Tatar, diğer şiddet olaylarında olduğu gibi hayvana karşı şiddet konusunda da herkesin tepki vermesinin elzem hale geldiğinin altını çizdi.

Karpaz Yarımadası'nda yaşayan ve Ada'nın simgesi haline gelen yabani eşekler, bölgedeki tarım arazilerine zarar verdikleri iddiasıyla da öldürülüyor.

KKTC'de en son 2008'de 10 eşek topluca öldürülmüştü.