Dinozorların Sesleriyle İlgili Şaşırtıcı Bulgular Ortaya Çıktı

Dinozorlara ait bir fosil üzerinde yapılan çalışma, dinozorların seslerine ait tahminleri ortaya çıkardı ve birçok dinozorun ardıç kuşu gibi sesler çıkarabileceği belirlendi.

Dünyanın oluşumundan günümüze kadar olan süreçte en merak edilen konulardan birisi de dinozorlar oldu. İnsanlık öncesi dönemde yaşayan, ve henüz net bir şekilde bilinmeyen yok oluşlarıyla hala merak konusu olan dinozor nesline ait ortaya çıkan son bulgular oldukça şaşırtıcı.

Pinacosaurus grangeri fosili, bir dinozora ait ilk sağlam gırtlak kemiğini barındırıyor

Bugüne dek dinozorları iri ve vahşi görünümüyle tanıdık. "Jurassic Park" gibi filmlerinden de aşina olduğumuz yırtıcı seslerini hepimiz biliyoruz. Ancak Pinacosaurus grangeri fosili üzerinde yapılan çalışma bu durumun tamamen farklı olduğunu gösteriyor.

Fosilin, bir dinozora ait ilk sağlam gırtlak kemiğini barındığı belirtildi. Nature dergisinde yayınlanan çalışma, dinozorların seslerine ait tahminleri ortaya çıkardı. Buna göre birçok dinozor, ardıç kuşu gibi sesler çıkaracağı tahmin edilen bir gırtlak yapısına sahip.

Bilim insanları, dinozorların yok olma nedenini tespit etti!

Araştırmayı Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi Müzesi'nden paleontolog Junki Yoshida yönetti. Orta boy sınıfına giren 5 metrelik dinozorun yaklaşık 2 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Yoshida, yapılan araştırmaya ilişkin olarak "Bu, dinozor seslerini anlamanın ilk adımıdır." dedi.

Araştırmayı gerçekleştiren paleontolog Junki Yoshida, birçok konuda fikir sahibi olduğumuz dinozorların gırtlak yapısıyla ilgili en net bulguların yakın tarihte çıkmasının nedeninin gırtlaktaki kıkırdakların bozulmaya meyilli olması ve bugüne kadar sağlam gırtlak yapısına hiç rastlanmaması olduğunu söyledi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.