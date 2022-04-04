Dino Merlin, 'Krive Karte' şarkısını müzikseverlerle buluşturdu

Balkanların popüler sanatçılarından Bosna-Hersekli şarkıcı ve söz yazarı Dino Merlin, yeni şarkısı "Krive Karte"yi yayınladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de de geniş bir dinleyici kitlesine sahip sanatçının yeni şarkısı, bir özür hikayesi olarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Merlin, şarkıyı kendisi için önemli bir kişiye ithaf ettiğini belirterek, "Hayat zaman zaman yanlış kartlar dağıtır. Ancak çoğu zaman açık kalplerle, yeniden üretip, kurarız. Bu şarkı ile benim için çok önemli birinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Balkanlarda albümleri en çok satan sanatçılardan biri olan Merlin, daha önce Mustafa Sandal, Hüsnü Şenlendirici, Kempa Orkestra ve Ozan Bayraşa ile projelere de imza attı.

Merlin, ülkesini Eurovision Şarkı Yarışması'nda da 3 kez temsil etti, kariyeri boyunca birçok ödüle değer görüldü.