Dino Merlin, Ankara'da konser verecek - Haberler

Bosna Hersekli başarılı sanatçı Dino Merlin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle bir araya gelecek.

En son 2018'de Türkiye'de konser veren sanatçı, 2 Haziran'da CSO ADA Ankara'da sahne alacak.

Asıl adı Edin Dervishalidovic olan Boşnak şarkıcı, söz yazarı ve besteci, 12 Eylül 1962'de Saraybosna'da dünyaya geldi.

Usta yorumcu, 1983 yılında Merlin grubunu kurarak müzik hayatına başladı ve bu grupla 5 albüm çıkardı. Dino Merlin adıyla 1991'de solo kariyerine başlayan sanatçı, kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Bosna savaşı sırasında Saraybosna'yı terk etmeyen sanatçı, bu dönemde de şarkı söylemeye devam etti.

Dino Merlin'in 2000 yılında çıkardığı "Sredinom" adlı albümü, eski Yugoslav devletini oluşturan 5 ülkede en çok satan albüm oldu. Sanatçı, 400 bin nüfuslu Saraybosna'da, şehrin en büyük stadı Kosevo'da 100 bin kişiye konser vererek de başarısını sergiledi.