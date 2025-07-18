Dinle Hisset Keşfet Projesi ile Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Dinle Hisset Keşfet Projesi ile Gençler Anıtkabir'i Ziyaret Etti
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MARŞAD tarafından düzenlenen 'Dinle Hisset Keşfet' projesi kapsamında, görme yetersizliği olan öğrencilerle birlikte 20 genç Anıtkabir'i ziyaret etti. Proje, toplumsal kaynaşmayı teşvik etme ve erişilebilir turizme katkı sağlama amacı güdüyor.

Marka Şehir Ankara Derneği (MARŞAD) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Dinle Hisset Keşfet" projesi kapsamında 20 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan gençler, daha sonra Anıtkabir müzesini gezdi.

MARŞAD Başkanı ve Proje Koordinatörü Zuhal Erol, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Projenin amacı

"Dinle Hisset Keşfet" projesi, toplumsal kaynaşmayı teşvik etmeyi, erişilebilir turizme katkı sunmayı ve farklılıkların birlikte deneyime dönüşebileceğini göstermeyi hedefliyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden öğrenciler ve farklı üniversitelerden görme yetersizliği olan öğrenciler, 5 gün boyunca şehrin sembol mekanlarında birlikte keşif turları yapacak.

Gençler, bu turlar sırasında deneyimledikleri mekanları kendi duyularıyla yorumlayarak kabartma sanat eserleri üretip, sergi düzenleyecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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