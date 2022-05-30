Dinin Siyasete Alet Edildiğini Söyleyen Yurttaş: "Zekatını Ver de Neye Sahip Olduğunu Öğrenelim. Bunu da Kameraların Karşısında Yap" - Haberler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın Bartın'da dinlediği bir yurttaş, dinin istismar edilmesini ve başörtüsünün siyaset malzemesi yapılmasını eleştirdi. Camilere yardımların 300 kamerayla yapıldığını kaydeden yurttaş, "Kardeşim İslam'ın şartlarından biri zekat vermektir. Zekatını ver de kırkta birini, neye sahip olduğunu biz de öğrenelim halk da öğrensin. Bunu da kameraların karşısında yap" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak Otobüsüyle CHP'nin uygulamaya koyma sözü verdiği Aile Destekleri Sigortası'nı il il gezerek yurttaşlara anlatıyor. Zonguldak'ın ardından bugün Bartın'a giden Nazlıaka, yurttaşlarla bir araya geldi.

"ZEKATI DA KAMERA ÖNÜNDE VERSİNLER KİMİN NEYE SAHİP OLDUĞUNU ÖĞRENELİM"

Bir yurttaş, siyasetçilerin camilerde poz vermesini eleştirerek, "Camilere yardımı 300 kameranın önünde yapıyorlar. Kardeşim İslam'ın şartlarından biri zekat vermektir. Zekatını ver de malın kaçta kaçını veriyorsun kırkta birini, ne ye sahip olduğunu biz de öğrenelim halk da öğrensin. Bunu da kameraların karşısında yap" dedi. Aynı yurttaş, dinin istismar edilmesi ve başörtüsünün siyaset malzemesi yapılmasını da eleştirdi.

Nazlıaka, "Biz hiç kimsenin giyimine, kuşamına göre sınıflandırılmasını kabul etmiyoruz. Bu vatan, bu topraklar, bu bayrak bizim. Hepimiz büyük Türkiye Cumhuriyeti ailesinin bir parçasıyız. Sarayda oturanlar, halkı sadece sarayın penceresinden gözlemleyenler halkın elini tutamaz. Halkın ne hissettiğini anlayamaz, halkın düşündüklerini duyamaz. Biz ilk seçimlerde sarayın değil halkın iktidarını kurmaya geliyoruz" diye konuştu.

ANKA / Güncel