Dini nikahlı eşinin bıçakla yaraladığı Aysel: Dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) darp edip vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı öne sürülen tutuklu sanık Feyzo Duran'ın (25) yargılanmasına devam edildi. Olay günü adrese giden polis memurlarının tanık olarak dinlendiği duruşmada mahkeme başkanı, sanık avukatı savunma yaparken tepki gösterilmesi üzerine salonun boşaltılmasına karar verdi. Aysel Perkgün ise ifadesinde, "Sanıktan çok korkuyorum, dışarı çıkarsa yarım kaldığı işi tamamlayacak. Adalete inanıyorum" dedi.

Çamlık Mahallesi'nde geçen 30 Ağustos'ta meydana gelen olayda; uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip defalarca bıçak darbesiyle yaraladı. Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Heyet son sözü tutuklu sanığa verdi. Beraatini talep eden Duran, "Aysel'in hayatını kurtarma çabalarım ortadadır. Hayatımı Aysel ve ailesi mahvetti. Yalanları yüzünden 10 aydır hapisteyim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.