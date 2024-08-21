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Dini nikahlı eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü, esnaf tarafından linç edildi

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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, dini nikahlı eşi Sude Naz Atak'ı (19) 3 yaşındaki oğlunun önünde, sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman (37) çevredeki esnaflar tarafından linç edildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, dini nikahlı eşi Sude Naz Atak'ı (19) 3 yaşındaki oğlunun önünde, sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman (37) çevredeki esnaflar tarafından linç edildi. Akman'ı polis kurtardı. Akman, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 15 Ağustos'ta Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği dini nikahlı eşi Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Atak'ı yere düşündü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, hızını alamayıp eline geçirdiği metal fırça sapıyla dövmeye devam etti. İkilinin 3 yaşındaki oğlunun önünde gerçekleşen bu olayı, vatandaşlar uzun süre tepkisiz kalarak izledi.

Yaşlı bir adam yaşananlara kayıtsız kalmayarak, Akman'a müdahale etti. Bu sırada çevreden gelen esnaflar da yaşlı adama destek verip, genç kadını kurtarıp Akman'ı dövmeye başladı. Linç edilen Akman'ı polis öfkeli kalabalığın arasından kurtardı. Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken; Akman, gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sude Naz Atak ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Haber: Ersan ERDOĞAN - Barış GEZİCİ / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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