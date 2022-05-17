Dini nikahlı eşini öldürüp cesedini yakan sanık:  Korkuyla ne yapacağımı bilemedim, yaktım - Haberler

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, üzerine kaynar su dökülüp, 3 gün işkence yapıldıktan sonra boğularak öldürülüp, cesedi ormanda yakılan Özler Yörük (33) cinayeti davasında, 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Yörük'ün dini nikahlı eşi Olcay Altundağ, "Özler öldüğünde korkuyla ne yapacağımı bilmiyordum. Bu nedenle cesedini yaktım" dedi.

8 Aralık 2018'de, Çamkule Mahallesi 4709'uncu Sokak'taki futbol sahası yakınında hareketsiz yatan biri olduğu gören vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye giden polis, kadın cesediyle karşılaştı. İleri derecede yanıklar olan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kadının, boğularak öldürüldüğü ardından da yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca ceset, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kimlik tespiti için mezar açılıp, ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak robot resim elde edildi. Bu resimden yola çıkan polis, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi. Cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucu cesedin Özler Yörük'e ait olduğu saptandı.

Altundağ'ın konuşmasının ardından ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip davayı 17 Haziran'a erteledi.