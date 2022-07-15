DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULDU - Haberler

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DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÇIPLAK HALDE ÖLÜ BULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te, Nesrin Kütükçü (63) dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü bulundu.

İZMİT'te, Nesrin Kütükçü (63) dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde ölü bulundu. Olay saat 18.00 sıralarında Orhan Mahallesi Hasan Elbeyoğlu Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Nesrin Kütükçü, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından evin salonunda çıplak halde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesrin Kütükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga götürüldü. Nesrin Kütükçü'nün daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı, stent takıldığı öğrenildi. Kütükçü'nün kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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