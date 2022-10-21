DİNİ NİKAHLI EŞİNİ 4. KATTAN ATTIĞI İDDİASIYLA YARGILANAN SANIK BERAAT ETTİ

ESENYURT'ta geçtiğimiz yıl dini nikahlı eşi Kenan Daniş (30) tarafından darbedilen Sevcan Demir'in (31) 4'ncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, karar çıktı. Sanık Kenan Daniş, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Sevcan Demir'in ailesi ise karara tepki gösterdi.

Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kenan Daniş, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanırken, maktul Demir'in ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında geçen duruşma 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebini tekrar etti.

DELİLLER KARARTILDI

Sevcan Demir'in ailesinin avukatı Burhan Sınar, sanığın suçu tasarlayarak işlediğini ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca sanık avukatının delilleri kararttığı iddiasında da bulunan avukat Sınar, Sanığın telefonu bizzat avukata verilerek çözümlemesi yaptırılmıştır. Telefondaki mesajlar sildirilmiştir. Mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz dedi.

Demir'in ailesi de sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

KENDİNE BİR ŞEY YAPMASIN DİYE EVE GİTTİM

Sanık avukatı delil karartma iddialarını reddedetti. Sanık Kenan Daniş ise Ben evden ayrıldıktan sonra Sevcan'ın kuzeni Yeşim 'Bu kız alkol alacak. Kendine bir şey yapabilir' deyince eve tekrar geldim. Benim aklıma bir şey yapacağı gelmedi. Üç dakika geçti geçmedi, ses gelmeyince odanın kapısını açtık. İçeride kimse yoktu. Balkonun kapısı zaten az açılıyordu. Kapı açıktı. Aklıma kötü bir şey yapacağı gelmedi. Balkondan aşağı doğru baktım, yerde kanlar içinde yatıyordu. Hızlıca aşağı indim. Dili boğazına kaçmasın diye müdahale ettim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum dedi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

Mahkeme heyeti sanık Kenan Daniş'in üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçundan, 'Yeterli delil olmadığı, sanığın suçu işlediğinin sabit olmaması' nedeniyle beraatine ve tahliyesine karar verdi.

BENİM KIZIM BİR KEZ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ BU KARARLA

Sevcan Demir'in ailesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun, Kızım beni bir gün önce aradı 'Anne Kenan beni öldüreceğini söyledi' dedi. Bu nasıl bir kanun. Yeter artık, Sevcanlar ölmesin. Duyun sesimi. Ben bu adamın tekrar yakalanıp, ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Kızımla konuşurken dakikalar içinde kızımın sesi kesildi. Öldürdüm başında bekliyorum diyor. Daha neyin adaleti bu. Adalet Bakanlığı duyun sesimi. Şaka gibi inanamıyorum. Benim yavrumu öldürdü, ben hissettim. Öldüreceğini söyledi adam. Nasıl bir adalet inanamıyorum. Ne olur yalvarıyorum, artık dayanamıyorum. Benim kızım bir kez daha öldürüldü bu kararla dedi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DIŞARI ÇIKACAK

Sevcan Demir'in kardeşi Coşkun Demir, Kararı kabul etmiyoruz. Beraat kararı çok ağır bir karar. Bu şahıs kardeşimi bilerek ve isteyerek katletmiştir. Katil, kardeşim için, 'Sen o çocuklarını buraya göndermezsen biraz sonra bu çocuğun ölüsünü öpeceksin' diyor. Arkasından bu eylemi gerçekleştiriyor. Maalesef 20 aydır benim kardeşim kara toprağın altında. Biz elimizden geldiği kadar onu savunmaya çalıştık. Maalesef bugün hiç istemediğimiz, arzu etmediğimiz çok yanlış bir karar verilmiştir. Kadına şiddettin moda olduğu ve bunun yeterli derecede ceza alınmadığı bu dönemde, öldürme olayının gerçekleştirilmiş olması ve bundan dolayı bu şahsın beraat edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bizim çiçeğimizdi o, bir tanemizdi. 6 kardeşten 5'i erkek, tek kız oydu. Bu şahıs biçim çiçeğimizi katletti. Maalesef bu şahıs elini kolunu sallayarak dışarı çıkacaktır diye konuştu.

Ailenin avukatı Burhan Sınar ise karara itiraz edeceklerini söyleyerek, Sanık, tasarlayarak canice hisle maktulü öldürmüştür ve intihar süsü vermiştir. Deliller ortadadır. Sanık bağıra bağıra maktulü öldürmüştür. Dosyada bütün deliller mevcuttur. Karar yanlıştır itiraz edeceğiz dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Mart 2021 tarihinde olay gerçekleştikten sonra maktulün yapılan ölü muayene tutanağında, çenesinde ekimoz bulunması, her iki diz kapağında sıyrıkların olması ve dolayısıyla maktul ile şüphelinin kavga ettiklerinin sabit olduğu belirtildi. İddianamede şüphelinin maktulün annesini arayarak kızını öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleşmesi göz önüne alındığında, maktulün şüpheli tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü yönünde somut deliller bulunduğu bildirildi. Şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan yargılanması talep edilerek müebbet hapsi istendi.