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Dini Nikahlı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Dini Nikahlı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
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Çankırı'da, dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan Dilek Dikmen, 27 gün süren tedavi sürecinin ardından Ankara'da yaşamını yitirdi.

ÇANKIRI'da, dini nikahlı eşi Aydın Yücedağ (49) tarafından bıçaklanan Dilek Dikmen (45), Ankara'da tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 18 Eylül'de Abdülhalik Renda Mahallesi, Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Aydın Yücedağ ve birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Dilek Dikmen arasında bilinmeyen nedenle evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Yücedağ, Dilek Dikmen'i bıçakla yaraladı. Sesleri duyan apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen Dilek Dikmen, tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi.

Öte yandan Aydın Yücedağ ise olay günü polis ekiplerince gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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