Üye Girişi
Haberler

Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kişi Tarafından Bıçaklanan Dilek Dikmen Hayatını Kaybetti

Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kişi Tarafından Bıçaklanan Dilek Dikmen Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da dini nikahla birlikte yaşadığı Aydın Yücedağ tarafından bıçaklanan Dilek Dikmen'in cenazesi, ailesi tarafından toprağa verildi. Olay, yaşanan bir tartışma sonucu meydana geldi ve Aydın Yücedağ tutuklandı.

ÇANKIRI'da dini nikahla birlikte yaşadığı Aydın Yücedağ (49) tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilek Dikmen'in (45) cenazesi toprağa verildi.

Olay, 18 Eylül'de Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi olan Dilek Dikmen, ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aydın Yücedağ arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Yücedağ, Dikmen'i bıçakla yaraladı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikmen, buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Aydın Yücedağ ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Dilek Dikmen, Etlik Şehir Hastanesi'nde 27 gün sonra, dün gece hayatını kaybetti. Dikmen'in cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Çankırı'ya getirildi. Sultan Süleyman Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Dilek Dikmen'in ailesi ve yakınları katıldı. İki çocuk annesi Dikmen'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Cinayet 3-sayfa Çankırı Güncel Aydın Yaşam

Etiler'de bir lisede öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti

İstanbul'da sıcak saatler! Öğretmen okul müdürüne silah çekti, ekipler olay yerinde

 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Neçirvan Barzani görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

Görüşme sonrası ilk açıklama geldi

 3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez mesleği ne, zengin mi? Etiler'de öğretmen ve okul müdürü neden tartıştı? Karsu hamile mi, kaç aylık hamile? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 16-17 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Ekim Bayraklı, Bornova, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Malatya deprem anı VİDOESU! 5.9 Malatya deprem görüntüleri 16 Ekim Çarşamba! İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Fatih, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, Nizip 16-17 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Papara çöktü mü? Papara neden girilmiyor, problem mi var? Mehmet Veysi Dolaşan kimdir, neden, kaç yıl ceza aldı, suçu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.