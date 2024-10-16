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Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadın Bıçakla Öldürüldü

Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadın Bıçakla Öldürüldü
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Çankırı'da Aydın Yücedağ tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilek Dikmen'in cenazesi toprağa verildi. Dört haftalık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybeden Dikmen'in cenazesi, ailesi tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

ÇANKIRI'da dini nikahla birlikte yaşadığı Aydın Yücedağ (49) tarafından bıçaklanarak öldürülen Dilek Dikmen'in (45) cenazesi toprağa verildi.

Olay, 18 Eylül'de Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi olan Dilek Dikmen, ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aydın Yücedağ arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Yücedağ, Dikmen'i bıçakla yaraladı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikmen, buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Aydın Yücedağ ise çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Dilek Dikmen, Etlik Şehir Hastanesi'nde 27 gün sonra, dün gece hayatını kaybetti. Dikmen'in cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınıp Çankırı'ya getirildi. Sultan Süleyman Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Dilek Dikmen'in ailesi ve yakınları katıldı. İki çocuk annesi Dikmen'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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