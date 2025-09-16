Haberler

Dini Değerlere Hakaret İddiasıyla 5 Rock Grubu Üyesi Tutuklandı

Rock grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, müzisyenlik yaptıklarını savunsa da tutuklama kararı verildi.

ŞARKI sözleri ve tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen rock grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri tespit edilen rock grubu üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda şüpheliler, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgilerinin olmadığını, yalnızca müzisyenlik yaptıklarını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
