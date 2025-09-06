Ding'an Taling Sanayi Parkı'nda Akıllı Üretim Hedefleri

DİNG'AN, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Ding'an Taling Sanayi Parkı, akıllı üretim hedefi doğrultusunda biyotıp, yeni nesil gıda işleme ve yeşil mimari gibi alanlara odaklanarak sanayide dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Parkta faaliyet gösteren toplam 328 işletmeden 52'si büyük ölçekli işletme statüsüne sahipken, 16'sı yüksek teknoloji işletmesi olarak öne çıkıyor. Parkın 2025'in ilk yarısındaki işletme geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,19 artarak 5,02 milyar yuan (yaklaşık 700 milyon ABD doları) seviyesine yükseldi.